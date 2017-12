Vin Diesel machte 2017 den größten Umsatz

Vin Diesel war im Jahre 2017 laut "Forbes" mit 1,6 Milliarden Dollar der umsatzstärkste Schauspieler. Grund dafür war der Kino-Streifen "Fast & Furious 8", der zweit erfolgreichste Film des Jahres. Auf Platz Zwei landete sein "Fast & Furious"-Kollege Dwayne Johnson, der insgesamt 1,5 Milliarden Dollar Umsatz machte. Auf

Drei Frauen in den Top Zehn

Platz Nummer Drei machte Gal Gadot, die mit "Wonder Woman" 1,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielte. Daneben holte sich Emma Watson 1,3 Milliarden Dollar für "Die Schöne und das Biest". Und Daisly Ridley schaffte mit "Stars Wars: Die letzten Jedi" den sechsten Platz.

