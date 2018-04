Vin Diesel dreht "xXx 4"

Wo sind nur die Zeiten hin, als sich Vin Diesel strikt weigerte, Fortsetzungen seiner Actionkracher zu drehen? Gerade mal für "Riddick: Chroniken eines Kriegers" stellte er sich erneut vor die Kamera, Kassenschlager wie "xXx" und "The Fast and the Furious" ließ er hingegen links liegen.

Seine Sequel-Scheu hat der 50-Jährige mittlerweile abgelegt. Dem "Fast & Furious"-Franchise stehen in Kürze die Teile neun und zehn ins Haus, in "Avengers: Infinity War" spricht Diesel zum dritten Mal den Baum-Helden Groot, und nun soll auch Triple-X einen weiteren Ableger bekommen.

Laut "Variety" dreht Vin Diesel "xXx 4". Die Produktionsfirmen The H Collective und Vin Diesels One Race Films haben die Rechte von Revolution Studios erworben. Regisseur D.J. Caruso, der bereits "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" (2017) inszeniert hatte, bringt auch den neuen Streifen ins Kino.

Mit dem Skateboard gegen das Böse

Die Filmreihe dreht sich um den Extremsportler Xander Cage (Diesel), der aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten (am Skateboard, beim Base-Jumping, etc) von einer US-amerikanischen Geheimdienstorganisation angeheuert wird und für diese die gefährlichsten Bösewichte der Welt ausschalten soll.

(lfd)