Vin Diesel wird zu Marvel-Superheld "Bloodshot"

Wie Brancheninsider "Deadline" berichtet, wird der 50-Jährige in die Rolle von "Bloodshot" schlüpfen. Der Marvel-Superheld ist ein Super-Soldat, der von der zwielichten Firma "Rising Spirit Technology" wieder zum Leben erweckt wurde, um ihnen als lebende Waffe zu dienen.

Doch "Bloodshot" begibt sich auf eine Mission, diejenigen zu finden, die für seinen Tod verantwortlich waren.

#FilmNews Bloodshot: Vin Diesel Set To Star In Sony's Film Adaptation Of Valiant's Comic Book Series https://t.co/PhM8XgyMX3 pic.twitter.com/ksgXXm0fP7 — Eamonn Rafferty (@eamonnrafferty) 9. März 2018

Dreh geht bald los

Nach seinem Engagement bei "Guardians of the Galaxy" ist "Bloodshot" nun die zweit Marvel-Rolle für Vin Diesel. Die Dreharbeiten sollen noch diesen Sommer starten. Trotzdem wird er auch weiterhin als "Groot Jr." in "Avengers 4" und "Guardians of the Galaxy 3" zu sehen sein.

