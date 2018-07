Vorstadtthriller zwischen Martinis und Mystery

Paul Feig ist Hollywoods Spezialist für Erwachsenen-Komödien mit weiblicher Hauptbesetzung. Unter anderem gehen "Taffe Mädels" und "Brautalarm" auf seine Kappe. Nun wendet sich Feig dem Thriller-Genre zu, setzt aber weiterhin auf starke Frauen.

Mama-Bloggerin Stephanie (Anna Kendrick) lernt am Schulhof die mysteriöse Emily (Blake Lively) kennen und freundet sich b bei einer nachmittäglichen Martini-Session mit der Vorstadtschönheit an. Elegant, selbstsicher und einnehmend ist Emily das krasse Gegenteil der schüchternen Hausfrau. Als sie verschwindet, nachdem sie am Telefon um "einen kleinen Gefallen" gebeten hat, folgt Stephanie der Spur von Emilys dunklen Geheimnissen.

"Nur ein kleiner Gefallen" startet am 8. November 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)