Eine Familie als Opfer und Täter brutaler Tradition

"Was werden die Leute sagen" erzählt von der 15-jährigen Nisha (Maria Mozhdah), die mit ihrer pakistanischen Familie in Norwegen lebt. Zuhause gehorcht sie strikt den Traditionen und Werten ihrer Familie, während sie sich draußen mit ihren Freunden wie ein ganz normaler norwegischer Teenager verhält.

Als ihr Vater sie mit einem Freund beim Knutschen erwischt, ändert sich ihr Leben schlagartig. Nisha wird von ihrem Vater (Adil Hussain) mit dem Einverständnis der Mutter gekidnappt und nach Pakistan gebracht, um sie dort an die kulturellen Regeln zu gewöhnen.

Ihr Reisepass wird verbrannt und ihr Handy aus dem Fenster geschmissen. Bald soll sie auch noch mit einem fremden Mann verheiratet werden. Nisha hat Angst und fühlt sich allein in der Fremde ...

Drama beruht auf wahren Begebenheiten

Die norwegisch-deutsch-schwedische Produktion basiert auf den Erfahrungen der norwegischen Regisseurin und Drehbuchautorin Iram Haq, die selbst als Teenager mit 14 Jahren von ihren Eltern nach Pakistan verschleppt wurde. Gerade deshalb will sie aufzeigen, wie tief verwurzelt althergebrachte Traditionen in vielen Familien immer noch sind.

Der gute Ruf ist wichtiger als die Familie

"Was werden die Leute sagen" ist ein berührender, brutaler Film, der sich um das öffentliche Ansehen, Religion, Ehre und Moral dreht.

Die im Film gezeigte Einwanderer-Familie scheint nach außen hin gut integriert. Bis auf die Mutter sprechen alle die Landessprache und arbeiten oder studieren in Norwegen. Dass sie hinter der Fassade der Offenheit weiterhin nach erzkonservativen Vorstellungen von Moral und Ehre leben, scheinen die Außenstehenden nicht mitzubekommen oder wahrhaben zu wollen.

Vater leidet auch unter dem Ehrenkodex

Spannend ist, dass der gewalttätige Vater Mirza im Film nicht nur in der Täter- sondern auch in der Opferrolle ist. Dass Nisha sich nicht selbst verwirklichen darf, ist eigentlich nicht in seinem Sinne – trotzdem setzt er die Verhaltensregeln brutal durch. Wie Mirza darunter leidet, bringt Schauspieler Adil Hussain, ein Profi, den man unter anderem aus Ang Lees "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" kennt, sehr glaubhaft rüber.

Absolut gelungener Film mit großartigem Cast

Das packende Drama ist sowohl dramaturgisch als auch schauspielerisch ein absolut gelungener Film. Hervorzuheben ist neben Hussain besonders die junge Maria Mozhdah, die in "Was werden die Leute sagen" ihr Schauspieldebüt gibt. Ihre Angst und ihr Bemühen, von den Verwandten in Pakistan akzeptiert zu werden, kauft man ihr zu hundert Prozent ab.

Fazit: Authentisch, fesselnd, emotional und rundum gelungen. Sehr empfehlenswert!

"Was werden die Leute sagen" kommt am 11. Mai in die österreichischen Kinos.

