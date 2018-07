Wen spielt Pedro Pascal in "Wonder Woman 1984"?

Wonder Woman (Gal Gadot) liegt in ihrem zweiten Kinoabenteuer mit Schurkin Cheetah (Kristen Wiig) im Clinch. Das bedeutet aber nicht, dass keine weiteren finstren Gestalten in der DC-Verfilmung vorkommen dürfen...

Ein großes Geheimnis wird noch um Pedro Pascals Rolle gemacht. Der 43-Jährige wurde durch die Serien "Narcos" und "Game of Thrones" bekannt; für "Wonder Woman 1984" rasierte er seinen Schnauzer ab und schlüpfte in einen Anzug. So zeigt ihn zumindest das erste Szenenbild des Stars, das Regisseurin Patty Jenkins via Twitter veröffentlichte.

Den DC-Fans scheint dieses Bild schon Hinweis genug zu sein. Sie sehen frappante Ähnlichkeiten zwischen Pascals Charakter und Maxwell Lord. Letzterer ist in den Comicvorlagen ein skrupelloser Industrie-Magnat, der zum Superbösewicht aufsteigt.

"Wonder Woman 1984" startet voraussichtlich im November 2019 in den österreichischen Kinos.



(lfd)