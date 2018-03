Werden Oscars orange für schärfere Waffengesetze?

Bei der Verleihung der Golden Globes im Jänner schmückten zahlreiche Stars ihre Roben und Anzüge mit "Time's Up"-Ansteckern. In schwarz und weiß glänzten die guten Stücke vom Revers, bei den Oscars werden hingegen Pins in orange erwartet.

Mit den Accessoires macht sich Hollywoods Elite nicht gegen sexuelle Belästigung, sondern für "gun control" stark. Die Anstecker zeigen die US-amerikanische Flagge in neuer Farbgebung.

Let’s start by disarming all criminals and all celebrities and their body guards as a show of faith that they are serious about gun control. @jimmykimmel https://t.co/bqXlS4IPwB