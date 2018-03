Whoopi macht sich bei Oscars gegen AIDS stark

Vor der 90. Oscar-Verleihung wurde viel darüber spekuliert, auf welche politischen Agenden die Stars aufmerksam machen würden. Die #metoo-Bewegung ist seit Monaten ein bestimmendes Thema in Hollywood; aufgrund des Amoklaufs in Parkland wurden zudem orangefarbene Pins (für schärfere Waffengesetze) erwartet. Whoopi Goldberg nahm sich jedoch eines anderen Problems an.

My favorite look so far: Whoopi Goldberg in Christian Siriano. And she's wearing boots under her gown. 👏 #Oscars90 (Getty Images) pic.twitter.com/4Xy8Nrq5Fx