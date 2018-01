Wird Harry Styles der nächste James Bond?

"Mein Name ist Styles. Harry Styles!"

Der ehemalige "One Direction"-Frontman stand zwar erst einmal als Schauspieler vor der Kamera, trotzdem kursieren in Filmkreisen gerade Gerüchte, er könnte der nächste James Bond werden.



Jüngster Bond aller Zeiten

Harry Styles wäre mit seinen 23 Jahren somit der jüngste Bond aller Zeiten. Im Moment stehen alle ja noch alle Optionen offen, was den Nachfolger von Daniel Craig angeht, wie Produzentin Barbara Broccoli erst kürzlich erklärte.



Filmleute plaudern über Nachfolge

Jetzt äußerte sich sogar Lee Smith, der Filmeditor vom letzten 007 Abenteuer („Spectre“) zum Thema "Bond-Nachfolge". Gegenüber dem "Daily Star" meinte er hoffnungsvoll:



Nolan lobte Harrys Talent

„Harry könnte es tun. Wenn sie einen jüngeren Bond wollen, warum nicht? Er hat es drauf“, so Smith. Glaubt man den Gerüchten weiter, gilt Christopher Nolan als großer Regie-Favorit. Ein Vorteil für Harry, da dieser ja schon für „Dunkirk“ mit ihm zusammenarbeitete. Den Regisseur konnte er bereits von sich überzeugen, denn Nolan schwärmte nach dem Dreh: „Harry ist sehr talentiert. Ich habe keine Ahnung, ob er weiterhin schauspielern will, doch er ist ein Naturtalent“.

Na dann, lassen wir uns einfach überraschen.

(HH)