Wird's unerträglich im Kino, muss Whisky her

Im Motel El Royale, das an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien mitten im Nirgendwo steht, gehen ab Oktober grauenhafte Dinge vor sich. Sieben Fremde logieren in der Unterkunft, und jeder von ihnen birgt ein dunkles Geheimnis.

Dazu zählt auch der junge Rezeptionist des Etablissements. "Ich habe schreckliche Dinge getan", vertraut er sich dem vermeintlichen Priester Daniel Flynn (Jeff Bridges) im neuen Trailer des Thrillers an. "Das hat jeder", antwortet Flynn kurz angebunden. "Shit happens. Hol den Whisky."

Im Vergleich zur ersten Vorschau hat der neue Clip etwas mehr Infos zu den Akteuren von "Bad Times at the El Royale" zu bieten. Auch der mysteriöse Billy Lee (Chris Hemsworth) bekommt zusätzliche Screentime.

"Bad Times at the El Royale" startet am 12. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)