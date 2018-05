Wolverine ist auf dem neuen "Deadpool 2"-Poster

Jahrelang kämpfte Ryan Reynolds darum, Deadpool in die Kinos zu bringen, dann kämpfte er um ein R-Rating für den Film, um den ganz und gar nicht jugendfreien Comic-Vorlagen der Figur gerecht zu werden. Und jetzt? Jetzt setzt Reynolds alles daran, ein Crossover zwischen Deadpool und Hugh Jackmans Wolverine auf die Beine zu stellen.

Dieser Kampf scheint leider aussichtslos. Jackman ging nach "Logan" (2017) in die Superheldenpension und dürfte sich selbst von seinem Kumpel Reynolds nicht zu einer Rückkehr bewegen lassen. Im ersten "Deadpool"-Abenteuer (2016) war aber zumindest das Konterfei des Schauspielers zu sehen (als Faschingsmaske, die sich der "merc with a mouth" aus einem Magazin-Cover gebastelt hatte). Und nun taucht Wolverine auch auf dem neuen Poster des zweiten Teils auf - jedoch leider nur als Schriftzug.

"Vom Studio, das Wolverine getötet hat", ist auf dem Plakat zu lesen. Dabei ist das (ehemalige) Aushängeschild der "X-Men" im "Deadpool"-Universum gar nicht verschieden. "Auf meiner Zeitebene ist er am Leben und es geht ihm gut", erklärte Ryan Reynolds (via "Digital Spy"). "Da läuft ein Logan herum, mit seiner kleinen behaarten Brust und kleinen, scharfen, scharfen Klauen."

Vielleicht sind Hugh Jackman und/oder Wolverine ja doch in minimaler Form in "Deadpool 2" zu sehen. Die Comicverfilmung startet am 17. Mai 2018 in den österreichischen Kinos.

Der Trailer von "Deadpool 2":





(lfd)