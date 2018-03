Wreck-it Ralph erobert im neuen Trailer das Internet

Die Videospielhalle, die Ralph (im Original von John C. Reilly gesprochen) und seine Freundin Vanellope (Sarah Silverman) einst ihr Zuhause nannten, hat ihre Pforten für immer geschlossen. Als der Besitzer die alten Games online stellt, eröffnen sich dem Muskelprotz und der Prinzessin jedoch ungeahnte Möglichkeiten.

In den Datenstrom des Internets verfrachtet erkennt Ralph, dass die Welt viel größer ist, als er es je vermutet hätte. Wie schon in seinem ersten Abenteuer steigt er in verschiedene (Online-)Games ein und richtet dort unabsichtlich gehörigen Schaden an. Das bitterböse Highlight des ersten Trailers ist erreicht, als Ralph einen digitalen Hasen überfüttert und zum Explodieren bringt. (Aber keine Sorge, in ihren eigenen Spielen haben die Charaktere eine unbegrenzte Anzahl von Leben.)

Die Zuschauer dürfen sich auch auf ein Disney-Special der besonderen Art freuen. Das Animationssequel wird zahlreiche Prinzessinnen des Maus-Konzerns auf der Leinwand vereinen, von Pocahontas (Irene Bedard), Ariel (Jodi Benson) und Jasmine (Linda Larkin) über Rapunzel (Mandy Moore), Merida (Kelly Macdonald) und Mulan (Ming-Na Wen) bis hin zu Moana (Auli'i Cravalho), Elsa (Idina Menzel) und Anna (Kristen Bell). C-3PO (Anthony Daniels) aus "Star Wars" mischt auch noch mit.

"Webcrasher: Chaos im Netz" (Originaltitel: "Ralph Breaks the Internet: Wreck-it Ralph 2") startet am 24. Jänner 2019 in den österreichischen Kinos.

