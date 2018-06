Zahnlos bekommt eine Freundin im Drachenreich

Hiccup (im englischen O-Ton von Jay Baruchel gesprochen) hat einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich. Erst opferte er für ein Bündnis zwischen seiner Wikinger-Sippschaft und den Drachen einen Fuß, dann verlor er seinen Vater in einer Schlacht.

Teil drei der "Drachenzähmen leicht gemacht"-Reihe beginnt etwas positiver: Wikinger und Flugechsen leben in einem gemeinsamen Utopia Seite an Seite. Und dann entdeckt Hiccups Nachtschatten Zahnlos auch noch, dass er nicht der Letzte seiner Art ist. In einem versteckten Drachenreich findet er eine Freundin.

Leider ist das Glück nicht von Dauer. Ein mächtiger Schurke, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Nachtschatten von der Erde zu tilgen, heftet sich Zahnlos auf die schuppigen Fersen. Ein letztes Mal muss sich Hiccup mit seinem besten Freund dem Kampf stellen.

"Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" (Originaltitel: "How to Tame Your Dragon: The Hidden World" startet am 21. Februar 2019 in den österreichischen Kinos.

