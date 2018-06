Zerstört ein Lichtschwert Captain Americas Schild?

Es gibt Fragen, auf die der Mensch nie eine klare Antwort erhalten wird. Was ist der Sinn des Lebens? Treffen sich zwei Parallelen wirklich in der Unendlichkeit? Und wer würde in einem Duell gewinnen, ein weißer Hai oder ein Riesenkrokodil?

Was auch immer Theologen, Physiker und Philosophen darüber denken mögen, am Ende gilt: Der Weg ist das Ziel. Sprich, das Aufstellen gewagter Thesen und die Diskussionen, die aus diesen entstehen, sind weit interessanter, als es eine eindeutige Lösung der Problemstellung je sein könnte.

Ein in Erklärungsnot geratener Vater brachte nun eine neue Frage auf: Könnte man mit einem Lichtschwert Captain Americas Schild spalten? Letzterer ist (großteils) aus dem unzerstörbaren, außerirdischen Metall Vibranium, es gibt jedoch kein Material, das den Waffen der Jedi widerstehen kann.

; I think it's time that we ask the experts on this one- @ChrisEvans and @HamillHimself, what do you fellas think?? #AskingTheRealQuestions pic.twitter.com/0xLi1wD7on — Hannajoe Settlemyre (@itsbananaaa) 26. Juni 2018

Mark Hamill, in den "Star Wars"-Filmen als Luke Skywalker zu sehen, zeigte sich nicht um eine Antwort verlegen. Im Marvel-Universum hätte das Lichtschwert keine Chance, meinte er, im "Star Wars"-Universum aber auf jeden Fall - obwohl Luke niemals einen Gutmenschen wie Captain America attackieren würde.

In the #MarvelUniverse- NO

In the #StarWarsUniverse- Luke wouldn't fight a hero, but if asked to do so, he could cut it into a million little pieces. https://t.co/9fHurwhBNl — Mark Hamill (@HamillHimself) 27. Juni 2018

Chris Evans, der Darsteller von Captain America, ist da freilich anderer Meinung. "Dumm", urteilte er, weil er durch die Lichtschwertattacke jede Menge Ninja-Sterne aus Vibranium erhalten würde.

Foolish. Now I have vibranium ninja stars. https://t.co/V7ANPJW5wH — Chris Evans (@ChrisEvans) 27. Juni 2018

Ganz neu ist die Diskussion übrigens nicht. Ein Experte von "Nerdist" hat sich bereits vor zwei Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt und ist der Meinung, dass das Lichtschwert durch den Schild dringen könnte, wenn man es nur lange genug an diesen hält.

