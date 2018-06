"Freischütz" schießt im ORF-Kultursommer scharf

Die Wette zischen BBC- und ORF-General, der Kultur die größere Bühne zu bieten, läuft immer noch. Und eins ist sicher: Mit 160 Übertrgungen und 500 Programmstunden in TV und Radio is unser Staatsfunk ganz vorne dabei.

Jodeln, jausnen, jubeln zum Warmwerden

Bei der Programm-Präsentation Mittwochabend im Wiener Kursalon Hübner im Beisein der versammelten Kultur-Spielemacher des Landes wurde kollektiv gejodelt (zum Warmsingen der Sängerknaben), gejausnet (ORF-Chef Alexander Wrabetz kredenzte Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler eine Geburtstagstorte) und gejubelt (es gab u.a. Kostproben von Daniela Fally und Andreas Schager).

TV-Chefin Zechner mit drei Tipps

Das Angebot ist enorem, dennoch lässt sich TV-Direktorin Kathrin Zechner zu drei Tipps hinreißen: "Der ,Bachmann-Preis' (u.a. Live-Übertragungen auf 3sat ab 5.7., 10 Uhr, Anm.) ist ein besonderes Highlight. In Zeiten der Verknappung ist es ein Hochgenuss, zusammenhängende, aufrührende und wohl überlegte Sätze zu hören. Ich liebe aber auch die ,Salome' (Salzburger Festspiele, 28.7., live.zeitversetzt ab 22 Uhr, ORF 2, Anm.) und die Tatsache, sie ungestört und ohne Unterbrechung sehen zu dürfen. Last but not least will auch unsere ,Sommerkabarettisten' (ab 7.7., 2015 Uhr, ORF eins, Anm.) dringend empfehlen."

Schöber: "Topproduktionen zur besten Sendezeit"

Besonders erfreulich: Seit seiner Gründung konnte ORF III die Anzahl an Konzert- und Opernproduktionen signifikant steigern, mittlerweile sind es knapp 60 Produktionen aus ganz Österreich. ORF-III-Programmgeschäftsführer Schöber: "Auch zum Kultursommer leisten wir einen wesentlichen Beitrag und präsentieren dem Publikum zur besten Sendezeit Topproduktionen, wie ein styriarte-Konzert in Zusammenarbeit mit dem ORF-Landesstudio Steiermark, die Opern 'Beatrice Cenci' und 'Das Jagdgewehr' aus Bregenz, mehrere hochkarätige Konzerte aus Grafenegg, wie Rudolf Buchbinder mit Gianandrea Noseda, 'Klassik unter Sternen' mit Elīna Garanča oder drei Tage Live-Berichterstattung vom Donauinselfest. Aber auch aus der Wiener Staatsoper stehen drei glanzvolle Abende mit Stars wie Thomas Hampson, Plácido Domingo und Paolo Rumetz auf dem Programm. Aus dem Wiener Musikverein überträgt ORF III die Benefizgala von Juan Diego Flórez mit 'Il viaggio a Reims'."

Ein paar Highlights im Überblick

"Der Freischütz“: Der ORF und die Staatsoper schießen im Juni gleich vier Mal gemeinsam scharf. Top-Inszenierung: Carl Maria von Webers Klassiker mit Andreas Schager und Daniela Fally (Premiere ist am 11.6., ORF 2 überträgt am 14.6., 22.30 Uhr).

"Die Juan Diego Flórez Gala – Viva Rossini": Benefizkonzert des Startenors zugunsten seiner Musikschulprojekt-Stiftung "Sinfonía por el Perú" aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins (16.6., 20.15 Uhr, ORF III). Konzertant aufgeführt wird Rossinis Opernrarität "Il viaggio a Reims – Die Reise nach Reims". Schräg: "Kaiser" Robert Palfrader gibt König Karl X.

"Sommernachtsgala“ aus Grafenegg mit mit Pretty Yende, Joseph Calleja und Harriet Krijgh (22.6., 21.20 Uhr, ORF 2)

"Donauinselfest“: ORF II zeigt von 22. bis 24.6. abends alle Top-,Acts – exklusiv, live-zeitversetzt.

"Klassik am Dom“: Multipercussionist Martin Grubinger schlägt am 5.7. (21.05 Uhr, ORF 2) in Linz zu.

"Klassik unter Sternen“ ermöglicht Elīna Garanča am 15.7. (20.15 Uhr, ORF III) an der Seite ihres Ehemanns und Dirigenten Karel Mark Chichon vor der imposanten Kulisse von Stift Göttweig.

"Die styriarte" lässt heuer die Tradition der Stainzer Kirchenkonzerte wiederaufleben und präsentiert unter der musikalischen Leitung von Andrés Orozco-Estrada „Schubert in Stainz“ (7.7., live um 21 Uhr, ORF III; 22.45 Uhr, 3sat) mit Anna Lucia Richter, Johanna van der Deken, Johannes Chum, Mathias Hausmann, dem Arnold Schoenberg Chor und dem Concentus Musicus Wien.

"Salome“ (28.7., live-zeitversetzt um 22 Uhr, ORF 2 11.8., 20.15 Uhr, 3sat) ist die zweite Salzburger Opernneuproduktion dieses Sommers, die der ORF live-zeitversetzt am Premierenabend zeigt. Franz Welser-Möst ist am Pult der Wiener Philharmoniker, für die Inszenierung zeichnet der italienische Regisseur Romeo Castellucci verantwortlich. Die Titelpartie singt Asmik Grigorian, ihr zur Seite stehen John Daszak als Herodes, Anna Maria Chiuri als Herodias, Gábor Bretz als Jochanaan und Julian Prégardien als Narraboth.

"Die Zauberflöte“ erklingt am 4.8. (live-zeitversetzt, 20.15 Uhr, ORF 2) in der Eröffnungsoper der Salzburger Festspiele. Ö1 überträgt die Premiere: 27.7., 19 Uhr!

"Beatrice Cenci“ aus dem Bregenzer Festspielhaus (19.8., 21 Uhr, ORF III. Premiere am 18.7. ab 19 Uhr auf Ö1).

"Das Jagdgewehr“ aus Bregenz: Karl Markovics gibt am 19.8. (22.20 Uhr, ORF III) sein Regiedebüt in der Oper.

"Gräfin Mariza“ foppt am 2.9. (20.15 Uhr, ORF III) bei den "neuen Seefestspielen" Mörbisch. Setting ist die größte Geige der Welt, Einstand für Direktor Peter Edelmann (*** Chinesen, Burger, Geld: So wird Mörbisch zum Event***).

"Die Csárdásfürstin“: Kultursommer-Finale mit einer Premiere: Am 16.9. (20.15 Uhr) überträgt ORF III erstmals aus der Wiener Volksoper .