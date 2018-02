Umstrittene Sex-Doku siegte bei Berlinale

Die Verleihung des Goldenen Bären für den besten Film der 68. Berlinale brachte eine Überraschung: Der renommierte Preis ging an "Touch Me Not" von der 38-jährigen rumänischen Regisseurin Adina Pintilie. Der Experimentalfilm will die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität erforschen.

Das Werk, das die Filmemacherin als "Forschungsprojekt zum Thema Intimität" versteht, nimmt sich nicht zurück. Unter anderem werden ein Besuch in einem Sado-Maso-Club, Transsexuelle und körperlich Beeinträchtigte gezeigt. Für viele Kritiker waren die expliziten Darstellungen zu viel. Sie verließen den Kinosaal – "Heute" berichtete.

Here's the big one: The GOLDEN BEAR of #Berlinale 2018 goes to Adina Pintilie's incredible TOUCH ME NOT! #Berlinale pic.twitter.com/6Ny0GBABQk — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Über den Silbernen Bären für die beste Regie durfte sich der amerikanische Regisseur Wes Anderason mit seinem Animationsfilm Isle of Dogs freuen. Bill Murray, der eine Figur im Film spricht, nahm den Preis in Vertretung für den Regisseur an. "Ich bin ein Berliner Hund", sagte der Star.

Woof! The Best Director honours go to WES ANDERSON for an exceptional @isleofdogsmovie! #Berlinale pic.twitter.com/sDTaoVXDm3 — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Ana Brun aus Paraguay gewann den Silbernen Bären als beste Darstellerin für ihre Rolle in dem Drama "Die Erbinnen". Auch der Regisseur des Streifens, Marcelo Martinessi, erhielt einen Silbernen Bären für sein Spielfilmdebüt.

ANA BRUN of Las herederas wins the Silver Bear for Best Actress. Well deserved! #berlinale pic.twitter.com/SfW8JWfaIL — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Anthony Bajon ist der beste Darsteller der Berlinale und durfte ebenfalls einen Silbernen Bären entgegen nehmen. Er spielt in "Das Gebet" einen Drogensüchtigen, der sich durch die Kraft des Glaubens von der Sucht befreien will.

The Silver Bear for Best Actor is going to France and the incredible ANTHONY BAJON of La prière! #Berlinale pic.twitter.com/IusQqX9tEj — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Der große Preis der Jury ging an die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska für "Gesicht". Die "böse Farce" kritisiert unter anderem die Kirche.

The Jury has spoken: The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Twarz by the wonderful Malgorzata Szumowska! #Berlinale pic.twitter.com/oDr4OY2LZj — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Die Krimi-Komödie "Museo" vom mexikanischen Regisseur Alonso Ruizpalacios und seinem Schreibpartner Manuel Alcalá erhielt den Silbernen Bären für das beste Drehbuch.

Two very happy men: Manuel Alcalá & Alonso Ruizpalacios, Silver Bear winners for Best Screenplay. 👏 #berlinale pic.twitter.com/GR4rEk6PNc — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

Der Silbernee Bär für eine herausragende künstlerische Leistung ging an den russischen Film "Dovlatov". Genauer gesagt an Elena Okopnaya für Kostüm und Produktionsdesign.

A fantastic award goes to ELENA OKOPNAYA, who receives the Silver Bear for Oustanding Artistic Contribution! #berlinale pic.twitter.com/E3UGxBNf0H — Berlinale (@berlinale) 24. Februar 2018

(lu)