Nackt-Performer posiert vor Kunst - auch in Wien

"Ich bin keine normale Person, denn ich habe in meinem Leben keine normalen Entscheidungen getroffen. Und ich bin stolz darauf."

So fing alles an: Sandro Botticelli "Die Geburt der Venus", ca. 1485/86 Uffizien, Florenz (Bild: gemeinfrei) So fing alles an: Sandro Botticelli "Die Geburt der Venus", ca. 1485/86 Uffizien, Florenz (Bild: gemeinfrei)

Adrián Pino Olivera klappert die größten und berühmtesten Museen Europas ab. Vor legendären Bildern oder Statuen von Frauen zieht er sich aus und posiert. Sein Ziel: 22 Museen in 22 Monaten.

Nackt neben der Venus von Willendorf in Wien

Im März 2017 hat der Spanier mit seiner Performance-Reise begonnen. Im Dezember 2018 will er sie abschließen. Seine Kunst-Wallfahrt, die er "Project V" nennt, hat ihm im November 2017 auch nach Wien geführt. Im Kunsthistorischen Museum besuchte er die Venus von Willendorf.

Verhaftung in Paris nach Mona-Lisa-Performance

Er leistete schon der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen im bitterkalten Winter auf einem Felsen Gesellschaft. In Paris wurde er vor der Mona Lisa verhaftet und für 24 Stunden eingesperrt. Es sei der einzige Moment gewesen, wo er überlegt habe, aufzugeben.

"Project V" hat keine politische Message sondern nur einen rein ästethische, erklärt Olivera.

Adrián Pino Olivera im November 2017 vor der Venus von Willendorf im Wiener Kunsthistorischen Museum:



Alles fing mit dem Gemälde "Geburt der Venus" (1486) von Sandro Botticelli an. Als er das Bild - noch in der Schulzeit - sah, berührte es etwas in ihm. Zu dieser Zeit wurde der Künstler gemobbt, später bekam er Panikattacken. Nun versucht er selbst Schönheit dem Horror gegenüberzustellen.

"Ich mag die Hater"

Viele Leute lieben seine Kunst. Natürlich gibt es auch Gegner. "Ich mag die Hater, denn sie repräsentieren die ganzen Vorurteile und die ganze Gewalt gegen die Menschen, die zeigen, was die Gesellschaft unterdrückt. Und das ist das Weibliche. Frauen wurden schon immer unterdrückt, genauso wie Männer, die ihre weibliche Seite zeigen. Unsere Gesellschaft ist sexistisch und patriarchalisch. Also wird alles, was mit der Sensibilität und Poesie zu tun hat, kastriert und zensiert."

Der Nackt-Performer glaubt, dass unsere Gesellschaft vor dem Kollaps steht. Er sieht nur zwei Möglichkeiten: "Entweder die gleichen Fehler werden wiederholt oder die Frauen übernehmen die Macht. Olivera glaubt, dass diese Revolution schon begonnen hat."

In Paris:



Im Dezember in Kopenhagen neben der kleinen Meerjungfrau:



(lam)