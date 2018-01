Großer Ansturm 05. Januar 2018 10:47; Akt: 05.01.2018 11:00 Print

Albertina verlängert für Raffael Öffnungszeiten

Bevor am 8. Jänner die Raffael-Schau in der Albertina vorbei ist, lässt das Museum am Wochenende länger offen.