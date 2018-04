Anna Netrebko singt beim Sommernachtskonzert

Als "Geschenk für die Wiener und die Gäste der Stadt" spielen unsere weltberühmten Philharmoniker einmal im Jahr vor imposanter Kulisse auf. Heuer wird eine "Italienische Nacht" gefeiert – mit von der Partie ist einer der größten Stars der Gegenwart: Anna Netrebko (am 10.4. zum letzten Mal als Lady Macbeth in London zu bestaunen). Als Dirigent gibt Valery Gergiev, Chef der Münchner Philharmoniker, den Takt an.

Italo-Klassiker und Stücke aus russischem Ballettrepertoire

Gespielt werden Arien italienischer Klassiker wie Giacomo Puccini, Francesco Cilea oder Ruggero Leoncavallo. Allerdings stehen auch einige Stücke des russischen Ballettrepertoires am Programm wie Prokofjews "Romeo und Julia" und Tschaikowskys "Schwanensee", teilten die Philharmoniker am Dienstag mit.

Bühne wieder direkt vor Schloss positioniert

Die Bühne ist, wie bereits im Vorjahr, auch am 31.5. wieder direkt vor Schloss Schönbrunn positioniert, weshalb die Zugangswege ausschließlich über das Hietzinger oder Meidlinger Tor führen. Der Haupteingang über den Ehrenhof ist nicht zugänglich. Auch die Gloriettewiese ist nicht Teil des Veranstaltungsgeländes, weshalb die Wege von und auf die Gloriette spätestens um 19 Uhr gesperrt werden.

Das Programm des Sommernachtskonzerts 2018

Gioacchino Rossini: Ouvertüre zur Oper "Guillaume Tell" Giuseppe Verdi: Ouvertüre zur Oper "La forza del destino" Giacomo Puccini: "Vissi d'arte, vissi d'amore", Arie aus der Oper "Tosca"

Pietro Mascagni: Intermezzo aus der Oper "Cavalleria rusticana" Giuseppe Verdi: Triumphmarsch aus der Oper "Aida"

Giuseppe Verdi: Ballettmusik aus der Oper "Aida"

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Neapolitanischer Tanz aus dem Ballett "Schwanensee"

Sergei Prokofjew: "Montagues und Capulets" aus dem Ballett "Romeo und Julia", Suite Nr. 2/1, op. 64b

Francesco Cilea: "Io son l'umile ancella", Arie aus der Oper "Adriana Lecouvreur"

Giacomo Puccini: Intermezzo aus der Oper "Manon Lescaut" Ruggero Leoncavallo: "Stridono lassu", Arie aus der Oper "Pagliacci".

HIER gibt's alle Infos

(mado)