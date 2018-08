Österreichischer Maler Anton Lehmden gestorben

Maler und Druckgrafiker Anton Lehmden ist laut "Ö1-Journal um acht" am Dienstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Woran der österreichische Künstler starb, ist nicht bekannt.

Bekannt war er für seine Landschaftsmalereien, architektonische Gestaltungen und den Erhalt des Barockschlosses Deutschkreutz, wo er bis zuletzt lebte. Er gestaltete unter anderem die U-Bahn-Station Volkstheater in Wien sowie die zum St. Georgs-Kolleg gehörige Kirche in Istanbul. Ende der 1960er Jahre kaufte er das Barockschloss in Deutschkreutz im Bezirk Oberpullendorf.

1948 beteiligte er sich zudem sich an Ausstellungen des "Art Clubs" und begründete gemeinsam mit Arik Brauer, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner und Wolfgang Hutter die Wiener Schule des phantastischen Realismus.

