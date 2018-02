Apple-Mitarbeiter verzweifeln an Glaswänden

Apples unerschütterliche Liebe zu Glas und nahtlosen Kanten ist einer der Gründe, warum Designer in Massen zusammenkommen, um ihre Produkte zu kaufen. Aber genau diese Ästhetik wurde einigen Mitarbeitern im neuen, von Foster + Partners entworfenen Firmensitz in Cupertino in Kalifornien, zum Verhängnis. Immer wieder gibt es laut "archdaily.com" Vorfälle, wonach Angestellte gegen die transparenten Glaswände laufen.

Zwei Apple-Mitarbeiter sollen sich dabei sogar so schwer verletzt haben, dass der Notarzt gerufen werden musste. In beiden Fällen zogen sich die Personen neben Schnittwunden leichte Prellungen zu, mussten aber nicht stationär behandelt werden.

Allein am ersten Tag im neuen Gebäude sollen einem Bericht von "Market Watch" zufolge sieben Angestellte in die gläsernen Fallen getappt sein. "Bloomberg" schreibt, dass einige Arbeiter nach diesen ärgerlichen Vorfällen begonnen hatten, Post-Its an die Glaswände zu kleben, um etwa Türen zu markieren. Wie das US-Magazin allerdings behauptet, mussten die Zettel der Ästhetik wegen wieder entfernt werden.

5 Mrd. für gläserne Stolperfalle

Der Apple Park Campus verfügt über eine Fülle von Glas im gesamten Gebäude, einschließlich rund 14 Meter hohen Sicherheitsglaswände. Entworfen wurde der Gebäudekomplex von Architekt Norman Foster. Zwischen 2013 und 2017 wurde an dem Apple Park mit einer Grundfläche von etwa 260.000 Quadratkilometern gebaut. Die Kosten beliefen sich Medienberichten zufolge auf rund fünf Milliarden US-Dollar.

