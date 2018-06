Banksy provoziert mit neuer Street-Art in Paris

Am Wochende sind in der Metropole an der Seine an sechs Häuserwänden Graffitis entstanden, die man bereits auf den ersten Blick dem seit Jahren tätigen aber immer noch anonym gebliebenen Banksy zuordnen kann.

Ein Kunstwerk zeigt ein kleines Mädchen , dass ein über ihrem Schlafsack samt Teddy gemaltes Hakenkreuz mit rosarotem Tapetenmuster übermalt. Auf einem anderen lockt ein Mann einen Hund mit einem Knochen, der von dessen Vorderbein stammt.

Kritik an Flüchtlingspolitik

Die wie immer sehr politischen Werke von Banksy sollen die französische Migrationspolitik kritisieren. Kurz nachdem die Graffitis publik gemacht wurden, kam es zu einem Vandalenakt. Das Wandgemälde mit dem Hakenkreuz wurde mit blauer Farbe übersprüht.



Banksy est pour la 1ère fois à Paris. Déjà 5 œuvres découvertes depuis 2 jours. pic.twitter.com/7Bqeegznsc — Paul CORDINA (@pcordina) 23. Juni 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)