Josefstadt 09. April 2018 06:00; Akt: 08.04.2018 16:03

Bei "Madame Bovary" geht es wild zur Sache

Ab 12. April zieht das Stück "Madame Bovary" am Theater in der Josefstadt seine Besucher in den Bann. Mit dabei: "Vorstadtweib" Maria Köstlinger.