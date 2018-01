Conan Doyle Pub nach JK Rowling umbenannt

Sir Arthur Conan Doyle hat keinen Grund, im Grab zu rotieren, auch wenn so mancher Fan seiner Holmes-Krimis derzeit auf die (Social Media) Barrikaden steigt, nachdem The Conan Doyle in Edinburgh in The J.K. Rowling verwandelt wurde.

JK Rowling erhielt royalen Orden

"Das 'JK Rowling', berühmt für seine Nähe zum Geburtsort von... ähm... Sir Arthur Conan Doyle!!! Übler Schritt, Leute", twitterte etwa ein erboster User und fügte auch gleich den Hashtag "change it back" ("ändert es zurück") an.

'The JK Rowling', famous for being close to the birthplace of...erm... Sir Arthur Conan Doyle!!! Bad move people! #ChangeItBack — Lord Wobbly (@LordWobbly) 31. Dezember 2017

Ob man die Aufregung nun als berechtigt erachtet, oder nicht; der Namenswechsel ist nicht permanent und sein Hintergrund durchaus lobenswert. Mit der kurzfristigen Umbenennung des Pubs sollen zu Edinburghs Neujahrsfeierlichkeiten erfolgreiche Schriftstellerinnen geehrt werden.

Wie einst Sir Arthur Conan Doyle mit seinen Holmes-Romanen sorgte JK Rowling mit den Harry-Potter-Büchern für einen Massenansturm der Fans. Wann sie den Pub an den Krimi-Autor "zurückgeben" wird, steht noch nicht fest.

The Conan Doyle pub in Edinburgh has been renamed the JK Rowling https://t.co/GvcQNUAnt7 via @MetroUK — Val McDermid (@valmcdermid) 3. Januar 2018

Something very strange has happened to the Conan Doyle pub on Picardy Place in Edinburgh... pic.twitter.com/zEWlARMz8m — Val McDermid (@valmcdermid) 1. Januar 2018

(lfd)