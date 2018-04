Das neue Buch von J.R.R. Tolkien kommt im August

John Ronald Reuel Tolkien verstarb am 2. September 1973 im englischen Bournemouth. Berühmt wurde der Professor durch seinen epischen Dreiteiler "Der Herr der Ringe", der bis heute als Fantasy-Überwerk gepriesen wird. Fast exakt 45 Jahre nach Tolkiens Tod wird ein neues Buch des Altmeisters erscheinen.

"The Fall of Gondolin" verspricht die "erste echte Geschichte" Mittelerdes zu erzählen. Christopher Tolkien, der Sohn des Professors stellte das Buch aus den "Lost Tales" seines Vaters zusammen, der Tolkien-erfahrene Illustrator Alan Lee steuerte Zeichnungen bei.

After decades of fan anticipation, we are pleased to announce that J.R.R. Tolkien's "The Fall of Gondolin" will be published by @HarperCollinsUK on 30 August! #Tolkien #FallofGondolin https://t.co/TG907ziEBM pic.twitter.com/lwoGnjIFgb — The Tolkien Society (@TolkienSociety) 10. April 2018

Laut Tolkien-Experte John Garth (via "The Guardian") beinhaltet das neue Buch die "größte Schlacht-Erzählung außerhalb von 'Der Herr der Ringe'."

In "The Fall of Gondolin" liegen der dämonische Morgoth und Meergott Ulmo im Zwist. Die Hauptfigur der Geschichte ist jedoch ein Elb namens Tuor, der in der Stadt Gondolin ein neues Leben beginnen will. Morgoth spürt den Helden auf und hetzt ihm Orks, Drachen und Balrogs hinterher.

Tolkien-Fans kommt der Name Tuor vermutlich bekannt vor. Der Elb ist der Vater von Eärendel ("Das Silmarillion") und der Großvater von Elrond ("Der Herr der Ringe").

Harper Collins veröffentlicht "The Fall of Gondolin" am 30. August 2018. Wann die deutsche Ausgabe erscheinen wird, ist noch unklar.





(lfd)