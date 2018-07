Diese (Luft-)Bilder werden Ihnen den Atem rauben!

Aus der Vogelperspektive die beste Sicht haben? Kein Problem, dank "Drone Award" haben wir einen besonderen Blick auf schwimmende Eisbären („Foto des Jahres“ von Florian Ledoux), Schönheiten in der Wüste oder unglaubliche Stadtaufnahmen.



Sechs Kategorien, unzählige atemberaubende Fotos

In sechs Kategorien gibt’s an die 4.400 völlig losgelösten Drohnen-Fotos zu bestaunen. Die Sparte „Urban“ etwa krallte sich Franceso Cattuto mit seinem Foto „Assisi Over the Clouds“, dass die italienische Kleinstadt in magischen Nebelschwaden versinken lässt.

Die besten Bilder gibt's in der Diashow zum Durchklicken!

(tim)