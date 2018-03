Ein schwuler Hase wischt Trumps Vize eins aus

Wie man sich den Job des Vizepräsidenten der USA vorstellen muss, erklärt Donald Trumps erzkonservativer Stellvertreter im Buch "Marlon Bundo's A Day in the Life of the Vice President" (benannt nach dem Haustier des Politikers). Mike Pence's Tochter Charlotte verfasste das Werk, seine Gattin Karen fertigte die Illustrationen an.

Mike Pence (Bild: Reuters) Mike Pence (Bild: Reuters)

Nun ist es aber ein anderer Marlon Bundo, der die Verkaufscharts von Amazon anführt. John Oliver, Moderator der Show "Last Week Tonight" brachte einen Tag vor Pence sein eigenes Kinderbuch "A Day in the Life of Marlon Bundo" heraus. Der Witz bei der Sache: Um Pence, einem vehementen Gegner der Homo-Ehe, eins auszuwischen, outet sich John Olivers Hase als schwul.

Der homosexuelle Marlon Bundo kommt bei den Lesern bislang deutlich besser an und verweist die Version des Vizepräsidenten klar in die Schranken.

Einem Bericht von "Spiegel" zufolge, kommen die Erlöse beider Publikationen übrigens wohltätigen Organisationen zugute. John Oliver spendet für den LBGTQ+- Verein "The Trevor Project" und "Aids United". Pence spendet zumindest einen Teil der Einnahmen an die NGO "A 21" und ein Krankenhaus.





(lfd)