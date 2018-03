Museum hält Katzen-Rudel gegen Rattenplage

Stellen Sie sich vor, eine Ratte würde ein Da-Vinci-Gemälde anknabbern oder sich den Wanst mit einem Klimt vollschlagen. Eines der berühmtesten Museen der Welt hat eine einfache Lösung gefunden: Katzen.

Eremitage Museum St. Petersburg Fotocredit: Godot13 (Bild: Wikipedia) Eremitage Museum St. Petersburg Fotocredit: Godot13 (Bild: Wikipedia)

Zarin Elisabeth Petrowna verfügte im Jahr 1745 per Dekret, dass in der Eremitage in St. Petersburg Katzen leben dürfen, um der dortigen Rattenplage den Gar auszumachen.

Heute beherbergt das Museum nicht nur unbezahlbare Kunstschätze, sondern auch 70 Katzen. Freiwillige kümmern sich um das Rudel, zweimal täglich werden die Samtpfoten gefüttert.

Damit aus 70 nicht explosionsartig mehr werden, wird jede Katze und jeder Kater im Museum sterilisiert.

(lam)