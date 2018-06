Superheldin hängt ab 19. Juni 2018 19:03; Akt: 19.06.2018 19:03 Print

Flugstunde mit Wonder Woman in Washington D.C.

Für "Wonder Woman 1984" hebt Gal Gadot wieder ab. Gedreht wird in Washington D. C., wo die Superheldin in bester Lage abhängt.