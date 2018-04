Mit diesen Fotos begann Weltkarriere von Wien aus

Spencer Tunick mag es nackt: Ob in Sydney, Sao Paulo, Mexiko-Stadt – seit Jahrzehnten inszeniert der US-Fotograf unbekleidete Menschen für spektakuläre Aktionen. Was aber kaum jemand weiß: Den Grundstein für seine Weltkarriere legten Ex-Kunsthallen-Chef Gerald Matt und Bürgermeister Michael Häupl vor fast 20 Jahren in Wien.

"Giuliani ließ Tunick wegen 42 Nackter verhaften"

"Heute"-Kunstexperte Matt erinnert sich: „Nach einer Aktion mit 42 Nackten am Broadway in den 90ern ließ New Yorks damaliger Bürgermeister Rudolph Giuliani Tunick verhaften. Michael Häupls Worte, als ich ihm davon erzählte: ,Er soll nach Wien kommen, bei uns wird dafür keiner verhaftet!‘“. Und so kam es , wie es kommen musste: Matt holte den Installations-Künstler in die Alpenrepublik, wo er eines frühen Morgens des Jahres 1999 300 Nackerpatzerln zwischen MQ und Kaiserforum aufmarschieren ließ. Matt: "Das war die erste offizielle Aktion im öffentlichen Raum."

"Nackt-Match" 2008 im Happel-Stadion

Es folgten Streiche wie 2007 auf dem Schweizer Aletschgletscher (für Klimaschutz) oder 2016 mit 100 nackten Frauen in Cleveland (gegen Trump) – und, natürlich, 2008 das „Nackt-Match“ mit 2.000 Teilnehmern im Ernst-Happel-Stadion anlässlich der Fußball-EM in Wien.

"Nudes": Tunick-Retrospektive bis 2.6. in Palermo

Jetzt ist Siziliens Metropole, Italo-Kulturhauptstadt 2018, dran. Die von Matt kuratierte Tunick-Retrospektive „Nudes“ mit 70 Arbeiten von den ersten illegalen Akten bis zur größen Aktion in Mexico-Stadt mit 18.000 (!) Entblößten läuft bis 2.6. in der Kunstgalerie ZAC.

