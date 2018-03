Goldener Weinstein bittet auf die Casting Couch

Lebensgroß sitzt eine Statue von Harvey Weinstein komplett in (nicht echtem) Gold gehalten in goldfarbenem Morgenmantel auf einer goldenen Couch. In einer Hand hält er einen Oscar, mit der anderen scheint er jemanden auf den Platz neben ihn zu bitten.

Die Casting Couch steht sinnbildlich für alle sexuellen Belästigungen, Übergriffe und Vergewaltigungen, die in der Traumfabrik über Jahrzehnte hinweg System hatten und denen durch die Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein späte öffentliche Aufmerksamkeit zu Teil wurde.

Wegen schlechtem Wetter musste die Installation noch vor der Oscar-Verleihung abgebaut werden, soll aber bald wieder in Hollywood zu sehen sein.

Schlechtes Gewissen Hollywoods

Das sarkastisch-mahnende Kunstwerk stammt von Streetartist Plastic Jesus. Seit Jahren kritisiert der anonyme Künstler mit seinen Werken den Personenkult in der Unterhaltungsindustrie. Bei der Enthüllung trug Plastic Jesus passenderweise ein T-Shirt mit der Aufschrift "Stop Making Stupid People Famous".

(baf)