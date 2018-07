Große Trauer um "Heldin meiner Kindheit"

Die Nachricht von Christine Nöstlingers Tod ruft in Österreich große Trauer hervor. Was die Kinderbuchautorin für ihr Leben bedeutete, teilen viele am Freitagabend, dem Tag von Nöstlingers Begräbnis, im Internet.

"Ich bin tief betroffen über das Ableben von Christine Nöstlinger. Mit ihr hat Österreich eine seiner international bedeutendsten literarischen Stimmen verloren", erklärte etwa Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte: "Ihre Bücher & Geschichten haben viele Menschen begeistert und vor allem in der Kindheit begleitet. Wir sind dankbar, dass sie, ihr Humor und Feingefühl uns in ihren Werken erhalten bleiben. Mein Mitgefühl gilt Familie und Freunden."

"Wir verneigen uns vor einer großen Österreicherin, einer herausragenden Autorin und einer großen Persönlichkeit mit Feingefühl, Witz, Weitblick und sozialem Engagement", schreibt Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer Aussendung.

Für SPÖ-Chef Christian Kern war Nöstlinger nicht nur ein "Aushängeschild der Kinder- und Jugendliteratur", sondern auch eine "große Frau mit Haltung, die in all ihrem Denken und Wirken immer eine Verfechterin des Humanen und der Freiheit war".

Auch die Vorsitzende der NEOS, Beate Meinl-Reisinger würdigt Nöstlinger: "Ich bin zutiefst dankbar für sie in ihrem Quell an Kreativität, es waren viele wunderbare Stunden, die ich mit ihren Büchern zugebracht habe."

