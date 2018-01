Harald Juhnke kehrt als Hologramm zurück

Der im Jahr 2015 verstorbene Schauspieler soll im traditionsreichen Theater am Kurfürstendamm im Stück "Der Entertainer" von John Osbourne zu sehen sein.

Juhnke selbst spielte die Rolle dort im Jahr 1987 und beschrieb die Aufführung als Wendepunkt in seiner Karriere. Er wurde danach als ernstzunehmender Schauspieler angesehen.

Erstes Hologramm im Sprechtheater

In der nun geplanten Inszenierung wird die Hauptrolle von Peter Lohmeyer übernommen, das Stück wurde allerdings so umgeschrieben, dass Juhnke auch zu sehen sein wird. "Harald Juhnke wird über das ganze Stück verteilt Auftritte haben. Auch arbeiten wir an Szenen, in denen Lohmeyer ein Gespräch mit Juhnke führt", erklärt Produzent Ivan Vrgoc.

Musion, eine auf 3D- und Hologrammtechnik spezialisierte Firma, kümmert sich um die technische Umsetzung. Dazu werden gerade zahlreiche Auftritt Juhnkes in TV-Shows durchgeschaut.

Wenn das Stück am 4. März Premiere feiern wird, dann wird Juhnke die erste Person sein, die als Hologram in ein Sprechtheater integriert worden ist.

