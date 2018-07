Harry Potter Theaterstück kommt auf Deutsch

In London gab's einen Mega-Run auf die Karten zum Theaterstück "Harry Potter and the cursed child". Superfans flogen sogar extra nach Großbritannien, um die gelobte Inszenierung zu sehen. Und das, obwohl das Buch in zwei Teilen auf die Bühne kam. Auch die Kritiker überschlugen sich. "Harry Potter and the cursed child" gewann den englischen Theater-Oscar, den Olivier Award.

Cover von "Harry Potter and the Cursed Child" (Bild: Verlag) Cover von "Harry Potter and the Cursed Child" (Bild: Verlag)

Inzwischen verzaubert der Hogwarts-Absolvent am Broadway in New York.

Harry kommt zweigeteilt auf die Bühne

Ab 2020 können auch alle, die mit der englischen Sprache nicht so viel anfangen können, Harry als Erwachsenen auf der Bühne sehen. Auch im Deutschland wird das Stück in zwei Teilen aufgeführt. Man kann sich je nach persönlicher Vorliebe an einem Tag mit einem Double-Feature die volle Dröhnung geben oder es an zwei aufeinander folgenden Abenden gemütlich angehen lassen.

Theater wird für Harry bis 2o2o umgebaut

Das Theater am Großmarkt soll laut "Spiegel" extra umgebaut werden. 3.500 Besucher passen ins Gebäude. Wann der Vorverkauf startet, ist noch nicht bekannt.

J. K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany schrieben die Fortsetzung der Erlfolgsbuchreihe. Nur einen Tag nach der Theaterpremiere in London kam das Drehbuch in den Handel.

Harry ist inzwischen erwachsen und arbeitet im Zaubereiministerium. Auch seine Kinder, allen voran Sohn Albus, haben es nicht leicht. Denn der Vergangenheit des Vaters entkommt auch er nicht.

