Hochzeit zeigt, wie lange die Ehe hält

Was macht eine Scheidungsanwältin in der Freizeit? Eh klar, einen Beziehungsratgeber schreiben. Tausende Stunden hat Ines Daun die gescheiterten Lovestorys ihrer Klienten seziert - den Anfang vom Ende wähnt sie bereits in der Heirat selbst:

"Im Familienrecht gibt es einen ganz bösen Spruch, der lautet: 'Je größer die Hochzeit, desto schneller die Scheidung.' Forscher haben festgestellt, dass Ehen länger halten, wenn die Hochzeit günstig war", schreibt sie in ihrem Buch "Lieber lange lieben" (Eden Books, 17 Euro).

Ihr Tipp: "Anstatt Tausende Euro zu verprassen (...), sollte das Brautpaar das Geld lieber für sich nutzen." Besonders heißes Eisen: der Sex!

"Wer im Bett liegt, sagt an! Da heißt: Die Frau, die den Mann sexuell an der Angel hat, hat die Macht" - und im Worst Case ist das dann irgendwann eben leider die Neue.

So warnt Daun vor der Alltagsfalle: "Das Bett gehört Mann und Frau." Kinder haben (Ausnahmen ausgenommen) nichts darin verloren. "Dasselbe gilt für Hund, Katze oder Meerschweinchen."

Auch ganz wichtig: der Ehevertrag. "Hier zeigt garantiert jeder sein wahres Gesicht." Und das soll der Liebe ja zuträglich sein.

(red)