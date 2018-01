Schriftstellerin Gertraud Portisch ist gestorben

Gertraud Portisch ist am Dienstag im Alter von 97 Jahren in Wien verstorben. Das gab ihr Verlag am Mittwoch bekannt.

Die Ehefrau von ORF-Journalist Hugo Portisch war selbst auch Schriftstellerin und schrieb unter ihrem Geburtsnamen Traudi Reich vor allem Kinderbücher, aber auch Lyrikbände und Novellen.

Gemeinsam mit Hugo Portisch veröffentlichte sie das Buch "Pilze Suchen - Ein Vergnügen". Noch 2016 erschien das Buch "Auf Teufel komm raus".

Sie lebte mit ihrem Mann in Wien und der Toskana.



