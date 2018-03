Lagerfeld, Versace & Co als Marionetten

Wer wollte schon immer eine Karl-Lagerfeld-Marionette bei sich im Wohnzimmer stehen haben? Am 10. April ist das vielleicht möglich: Da wird nämlich eine von fünf Puppen, die berühmten Designern nachempfunden sind, versteigert. Dazu gehören die Modeschöpfer: Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Donatella Versace, Valentino Garavani und Wolfgang Joop.

Gestaltet wurden die handgefertigten Unikate mit Echthaarperücken von Frisör-Weltmeister Wilhelm Hüllerbrand. Es handelt sich dabei um keine Komikdarstellungen, um sondern um fotorealistische Nachbildungen (ca. 1/3 der tatsächlichen Körpergröße). Für die passende Kleidung sind übrigens die zukünftigen Designerinnen der Modeschule selbst verantwortlich.

Karl Lagerfeld mit Bart

Die Aktion findet anlässlich der Modeschau im Exnersaal an der Modeschule Michelbeuern statt. Der Reinerlös dieser Versteigerung geht an die Organisation "Debra Austria" zu Gunsten der "Schmetterlingskinder".



Am 10. April um 19:30 Uhr geht's los!

Einen Sektempfang gibt es um 19.30 Uhr, 20.00 Uhr beginnt dann die Show. Location: Im Exnersaal an der Modeschule Michelbeuern (Michelbeuerngasse 12, 1090 Wien).

(LM)