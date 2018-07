29. Juli 06. Juli 2018 04:00; Akt: 21.06.2018 15:37 Print

Karten für das Mozart-Meisterwerk zu gewinnen!

"Heute" verlost 3 x 2 Karten für das Singspiel "Die Entführung aus dem Serail" am 29.07 in der alten Bene-Fabrik in Waidhofen/Ybbs!