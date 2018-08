Knickerbocker ermitteln bald in neuem Fall

"Schatten der Zukunft" heißt der neue Roman aus der Feder Brezinas, der am 20. September erscheinen wird.

Die Hauptcharaktere Lilo, Axel, Poppi und Dominik vereinbaren ein Treffen in New York. Doch einen Tag vor dem geplanten Wiedersehen stellt das Schicksal die Weichen in eine andere Richtung. Die Knickerbocker müssen um ihre Karriere, um ihr Leben - und um die Liebe kämpfen.

Mit dem zweiten Band seiner letzten Oktober gestarteten "Knikcerbockerbande4immer"-Reihe wird Brezina sicherlich an den Erfolg des Premiern-Buchs anschließen. "Alte Geister ruhen unsanft" stieg damals sofort auf Platz 1 der Bestseller-Charts ein.

Der neue, 416 Seiten starke Roman "Schatten der Zukunft" erscheint nun am 20. September 2018.

(baf)