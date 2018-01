Life Ball dreht sich heuer um "The Sound of Music"

Am 2. Juni wird am Life Ball zum bereits 25. Mal das Leben zelebriert. Ein halbes Jahr vor dem Event wurde nun vom Veranstalter das diesjährige Motto bekanntgegeben.

2018 lautet das Motto "The Sound of Music". Der Film aus dem Jahr 1965 mit Julie Andrews gilt als einer der bekanntesten Musical-Filme aller Zeiten und wird bis heute vor allem von US-Amerikanern mit Österreich verbunden.

Ein erstes Bild für den Life Ball 2018 stellt eine der berühmtesten Szenen des Films nach. Statt Maria Trapp (Julie Andrews) dreht sich darauf allerdings Conchita im Dirndl auf einer saftig-grünen Almwiese.

"Maria zeigt in The Sound of Music, was Musik als universelle Sprache der Gefühle alles zum Positiven bewegen kann. Ich freue mich daher ganz besonders, in diese tolle Rolle schlüpfen zu dürfen. Natürlich wird das Landleben im Film etwas überzogen dargestellt, aber auch ich bin in meiner Kindheit am Land singend durch so manche Blumenwiese gelaufen", so Conchita.

Vielfalt, Toleranz und Sensibilität

Gery Keszler, Obmann von LIFE+ und Organisator des Life Ball, erklärt den überraschenden dramaturgischen und musikalischen Rahmen für den 25. Life Ball: "Mit der Interpretation von Schlüsselszenen aus The Sound of Music tauchen wir in Österreichs Geschichte, Kultur, Gewohnheiten und Klischees ein. Die wichtigsten gesellschaftlichen Werte wie Vielfalt, Toleranz und Sensibilität spielen dabei ebenfalls eine tragende Rolle".

Termine zum 25-jährigen Jubiläum des Life Ball:

29. Mai 2018: LIFE+ CELEBRATION CONCERT im Burgtheater Wien

2. Juni 2018: Life Ball im Rathaus Wien

3. Juni 2018: LIFE BALL NEXT GENERATION im Rathaus Wien

(baf)