"Zwingli" Max Simonischek trägt Echthaar-Extensions

"Hab ein gutes Wort für meine Mutter eingelegt"

Das Biopic ist der erste Kinofilm (im BR spielten sie 2006 gemeinsam in "Matthäuspassion") an der Seite seiner Mutter Charlotte Schwab (Max: "Ich hab ein gutes Wort für sie eingelegt") und kommt pünktlich zum Start des Zwingli-Jahres im Jänner 2019 auf die große Leinwand. Produktionskosten: knapp 5 Mio. Euro. Der Nestroy-Preisträger (Publikumsliebling) im "Heute"-Talk:

"Heute": Wer ist Zwingli für Sie?

Max Simonischek: Für mich ist er vor allem Humanist, der die Leibeigenschaft, das Zölibat und das Söldnerwesen abgeschafft, das Eherecht und die Armenfürsorge eingerichtet hat. Er hatte eine revolutionäre Kraft und gab den Startschuss für die Demokratie.



"Heute": Welche Facetten haben Sie im Zuge Ihrer Recherche an ihm entdeckt?

Simonischek: Er war gar nicht so sittenstreng und lustfeindlich, wie man heute glaubt. Er trank gerne, spielte mehrere Instrumente, komponierte und war Frauen nicht abgeneigt.

"Heute": Der erste Kinofilm gemeinsam mit Ihrer Mutter – wie kam’s?

Simonischek: Ich hab ein gutes Wort beim Regisseur für sie eingelegt, die 10 Prozent Vermittlungsgebühr will sie trotzdem nicht rausrücken.

"Heute": Mussten Sie Haare lassen?

Simonischek: Im Gegenteil. Ich trage Extensions aus indischem Echthaar. Ein Traum.

"Heute": Wie aufwändig sind die Kulissen?

Simonischek: Die Mittelalter-Motive sind sehr besonders, gedreht wird noch bis April in der Schweiz und in Deutschland. Etwa in Großmünster und einer alten Klosteranlage nahe Zürich – Zwingli war vor 500 Jahren selbst in diesen Räumen zugange.

"Heute": Ihre bisher lustigste Szene?

Simonischek: Wir haben mit Pferden gedreht, die nichts von dem gemacht haben, was ausgemacht haben. Dann sind sie ganz ausgebüchst und wir mussten sie mit Bananen einfangen.



"Heute": Gibt’s etwas, was Sie mit dem großen Reformator gemeinsam haben?



Simonischek: Zeit hatte damals einen ganz anderen Wert, heute ist alles viel schnelllebiger. Trotzdem haben wir beide eine gewisse Ruhe.

Mehr zu Film "Zwingli – Der Reformator"

Zürich im Jahr 1519. Die junge Witwe Anna Reinhart (Sarah Sophia Meyer) lebt ein karges Leben zwischen Furcht vor der Kirche und Sorgen um die Zukunft ihrer drei Kinder, als die Ankunft eines Mannes in der Stadt für Aufruhr sorgt: Der junge Priester Huldrich Zwingli (Max Simonischek) tritt seine neue Stelle am Zürcher Grossmünster an und entfacht mit seinen Predigten gegen die Missstände der Katholischen Kirche heftige Diskussionen. Zwinglis revolutionäre Gedanken machen Anna Angst. Als sie aber beobachtet, wie Zwingli Nächstenliebe lebt und nicht nur predigt, gerät sie mehr und mehr in den Bann des charismatischen Priesters. Doch Zwinglis Erfolg wird rasch gefährlich. Seine Ideen lösen beinahe einen Bürgerkrieg aus, und gleichzeitig entbrennt im inneren Zirkel der Bewegung ein Kampf um Macht und Deutungshoheit. Wie radikal sollen die Veränderungen sein? Wie schnell müssen alte Gewohnheiten abgeschafft werden? Als die Reformation ins Stocken gerät und sich die katholischen Kräfte international zu formieren beginnen, wird die Beziehung von Zwingli und Anna auf eine harte Probe gestellt.