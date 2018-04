Meghan und Harry zieht es nach Entenhausen

Am 19. Mai wird in Schloss Windsor geheiratet, am 12. April wird das erste Hochzeitsgeschenk überreicht - im 1. Kapitel des Lustigen Taschenbuchs und statt in England im Königreich der zwei Seen.

Wo königliche Enten watscheln ist natürlich auch Ritter Donald nicht weit. Leider passiert ihm so manches Malheur. Doch wenn sich die Königin nur auf ihn verlassen kann, wächst er über sich hinaus.

König Mickael hadert ebenfalls mit seinem Job. Eine Verwechslung macht es ihm nicht leichter.

Inhalt:

Das schönste Hochzeitsgeschenk (deutsche Erstveröffentlichung)

Ein fahrender Ritter (aus: Walt Disney LUSTIGES TASCHENBUCH Nr. 230)

Das Porträt des Dogen (aus: Walt Disney LUSTIGES TASCHENBUCH Nr. 391)

Donald im Reich der Grieks (deutsche Erstveröffentlichung)

Donald bei Königin Omaha (deutsche Erstveröffentlichung)

Herzog Hagoberts Schuld (deutsche Erstveröffentlichung)

DIE CHRONIKEN DES REICHES DER ZWEI SEEN (deutsche Erstveröffentlichung)

Der Fluch

1. Kapitel Der grausame König

2. Kapitel Zwei neue Welten

3. Kapitel Diamanten und Blei

4. Kapitel Das Reich der Zwerge

Hoheitliche Hochzeiten

und andere königliche Geschichten

Lustiges Taschenbuch

Sonderband Royal 4

Ab 12. April 2018 im Handel

(lam)