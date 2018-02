"Bodyguard": Musical mit Whitney-Krachern in Wien

Die deutschsprachige Inszenierung der Originalproduktion, die sogar als „Bestes neues Musical“ ausgezeichnet und für den Laurence Olivier Award nominiert wurde, startet Ende September im Wiener Ronacher. Cast gibt es noch keinen - der soll im Frühjahr verkündet werden.

Neben Herzschmerz gilt das Motto: "I Wanna Dance With Somebody"! (Bild: Paul Coltas) Neben Herzschmerz gilt das Motto: "I Wanna Dance With Somebody"! (Bild: Paul Coltas)

Whitney und Kevin Costner brachten uns zum Heulen ...

... und auch in Wien geht die Liebesgeschichte von Ex-Geheimagent Frank Farmer und Superstar Rachel Marron an die Nieren. Ein Stalker macht der Beauty das Leben zur Hölle - wie gut, dass sie sich auf ihren "Bodyguard" verlassen kann.

Prämierter Sound

Die Songs hamsterten Grammys: ie Songs des grammyprämierten Film-Soundtracks. So sorgen "One Moment in Time", "I Wanna Dance With Somebody", "I Have Nothing", "Queen of the Night" oder "Saving All My Love" für Gänsehaut-Feeling. Das große Highlight aber bildet die Schmachtballade "I Will Always Love You", die sich als Single über zwölf Millionen Mal verkaufte. Mit über 45 Millionen verkauften Tonträgern gilt "Bodyguard" als das erfolgreichste Filmmusik-Album aller Zeiten.

"Glamour, Tanzszenen und Prise Hollywood"

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck ist sich sicher: "Die Musicalfassung des Kino-Welterfolgs steht für ein faszinierendes Bühnenerlebnis mit viel Glamour, mitreißenden Tanzszenen und einer Prise Hollywood. Die weltbekannten Songs sind musikalisch einzigartig, die Handlung spannend und romantisch zugleich. Ich bin stolz, dass wir diese internationale Erfolgsproduktion für unser Publikum nach Wien holen konnten.“



(tim)