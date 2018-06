Nachmachen unmöglich? So schön posieren Tänzer

Schwerkraft? Pah, die schmeckt dem Hong Kong Ballett einfach so gar nicht. Und deswegen packen die Tanzmäuse für Werbefotograf Dean Alexander (hamsterte einen Emmy) ihre besten Moves aus!

Bilder machen Gusto auf neue Saison

Ob im Restaurant, am Wasser oder vor der City-Skyline: Mit Pliés, Luftsprüngen oder anderen ästhetischen Verrenkungen machen die Bilder Lust auf die neue Saison, die am 17. August mit „Alice (in wonderland)“ startet. Eins ist klar: Wunderbar finden wir die akrobatischen Vorstellungen jetzt schon!

Mehr gibt's hier.

(tim)