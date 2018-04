Nackte rissen sich um FKK-Museumstickets

Hoffentlich ist am 5. Mai warmes Wetter in Paris. Denn auf diesen Tag warten 161 Nudisten sehnlichst. Erstmals öffnet in der Seine-Metropole ein Museum seine Türen für Nackte.

Museumseinlass exklusiv für Nackte

Das Palais de Tokyo würde an diesem Tag eigentlich erst nachmittags öffnen, doch außertourlich wird bereits am Vormittag aufgesperrt - exklusiv für die Nackten.

26.000 Interessierte für 161 Eintrittskarten

Die Aktion nach Wiener Vorbild wird vom Pariser Naturistenverein ANP organisiert. Auf Facebook interessierten sich 26.559 Personen für die Veranstaltung, 3.521 wollten sich Tickets kaufen, aber nur 161 wurden angeboten. "Die 161 Plätze fanden innerhalb eines Vormittags Abnehmer - wie für ein Madonna-Konzert", zitiert "Le Parisien" ANP-Vizepräsident Cédric Amato.

Am Nackttag läuft im Palais de Tokyo gerade noch die Saison unter dem Thema "Discorida, Tochter der Nacht" mit dem spanischen Visual Artist Escif und dem Künstler Paul Loubet.

Nackte mischten Wien schon 2013 auf

"Nackte Männer" lief im Leopold Museum vom 19.10.2012 bis zum 28.1.2013. Erst sorgten die Plakate in Wien für Aufregung, zu sehen waren drei nackte Männer mit einem Balken über der Scham. Auch die Nacktführung sorgte an der Donau für Gesprächstoff.

