"Fu** you!": Nackedei gibt Trump in Wien Zunder

Wer trabt denn da so textilfrei (nur mit Blumenkranz!) durch die Stadt? Andy aus Wien-Neubau. Künstler, selbst ernannter "FeMan"-Aktivist (in Anlehnung an die 2008 in der Ukraine gegründe feministische Frauenbewegung) und beharrlicher Trump-Gegner.

Protest gegen den Ausstieg aus dem Atomabkommen

Erbost über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran springt Andy im Prater unbedarfte Touristen an, um seine ungezügelten die Flammen des Protests auf sie überspringen zu lassen. Die feurige Parole: "Join Joint Comprehensive Plan of Action. Donald Trump, fu** you, ass****…". So weit, so unbeachtet. Macht aber gar nichts, denn noch befindet sich Andy ja in der Übungsphase.

Im Ernstfall entblößt sich Andy auf dem Stephansplatz

Ernst wird's erst bei Trumps "nächstem" (?) großen Wien-Besuch. Da sollte er sich warm anziehen, denn demonstriert wird dann nicht heimlich zwischen Büschen, sondern im großen Stil. Auf dem Stephansplatz oder in der UNO-City. "Die passende Location muss ich mir erst überlegen". Mehr zum Nackerpatzerl mit Mission gibt's am 23.8. (20.15 Uhr) in "Nacktes Österreich" auf ATV.

"Die Angst ist im Grunde ein klitoraler Orgasmus"

Und das ist längst nicht alles. In der Sendung mit dabei sind auch Atemtrainerin Claudia ("Die Angst ist im Grunde genommen ein klitoraler Orgasmus!") und ihr Bademeister Didi. Die beiden feiern ihre tantrische Hochzeit – ein dreistündiges Ritual, das in mehreren Ganzkörper-Höhenpunkten endet. Und: Der Meidlinger Freddy arbeitet weiter an seinem Akt-Kalender mit Muse und Model Margitta. Der Wilde Westen wird diesmal als Themenwelt ausgewählt, die Fotos sollen von Freddys Lieblingswestern "Hängt ihm höher" inspiriert sein. Er gibt den Sheriff und erobert "Bardame" und "Duell-Partner" Margitta (Doppelrolle!). Einfach unglaublich.



Hobbyfotograf Freddy arbeitet an seinem Nacktkalender

