80 Tote: Otto rettete Ehepaar bei Horror-Brand

Am 22.7.2018 ist Otto Waalkes 70. In seiner Ottobiografie schaut er auf sein Leben zurück. Neben seinen gescheiterten Ehen berichtet der legendäre Kultkomiker auch über einen Vorfall, der sein Leben 1980 fast beendet hätte.

Damals wurde aus einem kleinen Kurzschluss in der Küche des MGM Grand Hotel in Las Vegas ein Höllenfeuer, das 80 Menschen das Leben kostete. Hunderte Gäste im 26-stöckigen Gebäude waren eingeschlossen und mussten per Hubschrauber gerettet werden. Viele schafften es nicht.

In einem Zimmer im 26. Stock schlief Otto seelig als ihn Stimmen und Lärm um sieben in der Früh aus dem Schlaf rissen. Als er die Tür öffnete, war der Gang schon voller Rauch. "Menschen in Schlafanzügen lagen keuchend auf dem Teppich, andere rannten in Richtung Notausgang. Eh ich den erreicht hatte, wurde klar, dass die massive Tür verschlossen war. Menschen strömten zurück, eine Fahrstuhltür stand offen, Leute winkten mir einzusteigen", schreibt Otto.

"We will burn, we will all die!"

Statt der Aufforderung Folge zu leisten, flüchtete Otto ins Zimmer eines mexikanischen Ehepaares. "We will burn, we will all die!", schrie die Ehefrau. Ihr Mann tröstete sie. Zum Retter wurde Otto, der ins Bad rannte, sich Handtücher schnappe, sie nass machte und damit die Lüftungschlitze der Klimaanlage verstopfte. Danach war er mit einem Sessel ein Fenster ein, um an frische Luft zu kommen.

Beim Blick aus dem Fenster sah er nicht nur Hubschrauber, die das MGM Grand umkreisten, sondern auch einen Feuerwehrmann, der ihm mitteilte, dass die Notausgänge freigemacht worden waren. Otto schnappte die Mexikaner an der Hand und rette sich ins Freie.

"Der Weg hinunter, 26 Stockwerke, wurde mir nicht lang. Immer noch hatte ich den letzten Titel von Queen im Kopf, den ich schon die ganze Zeit wie ein Mantra vor mich hin gesungen hatte: ,Another One Bites the Dust‘ – das konnte heißen: Noch einer beißt ins Gras – oder: Ein anderer muss dran glauben. Ich lebte noch."

Otto Waalkes

Kleinhirn an alle

Die große Ottobiografie nach einer wahren Geschichte

