Räuber Hotzenplotz: Neues Buch nach 45 Jahren

Der deutsche Kinder- und Jugendbuchautor Otfried Preußler starb am 18. Februar im Alter von 89 Jahren in Prien am Chiemsee (Bayern). (Bild: keine Quellenangabe)Otfried Preußler: Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete - 50 Jahre verschollen Bildquelle: Picturedesk/Thienmann Verlag (Bild: picturedesk.com)