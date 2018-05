Riesenhände am Canale Grande müssen weg

Die Riesenhände mit dem Namen "Support" wurden am Rande der Biennale 2017 in Venedig aufgestellt. Neun Meter hoch ragen sie aus dem Wasser des Canale Grande und stützen einen Palazzo.

Die Hände sind nach einem der Kinder von Künstler Lorzeno Quinn modelliert. Sie halten die Fassade des Luxushotels Ca'Sagredo und sollen auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Venezianer lieben ihre Hände

Binnen kürzester Zeit entwickelte sich die weiße Skulptur zu einem Publikumsmagneten. Wann immer ein Touristenboot am Hotel vorbeituckert (also eigentlich ständig) werden die Kameras gezückt. Das Hotel würde die Hände gern behalten und auch viele Venezianer haben die Installation lieb gewonnen. Doch der Denkmalschutz sieht das anders.

Quinn wollte die Hände an Venedig verschenken

Obwohl Quinn, Sohn des verstorbenen Schauspielers Anthony Quinn und einer Venezianerin, die Hände der Stadt schenken wollte, winkt man dort ab. "Support" sei von Anfang an nur als temporäre Skulptur gedacht gewesen. Am Montag soll der Abtransport beginnen.

Maniküre in Barcelona

Erst sollen die Hände nach Barcelona gebracht werden. Dort will man ihnen eine überfällige Maniküre, sprich Restauration, angedeihen lassen.

Livorno will Künstler Gebäude vorschlagen

Der Bürgermeister von Livorno hat bereits Interesse angemeldet. Er will Lorenzo Quinn einige historische Gebäude vorschlagen, von denen sich der Künstler dann eines aussuchen kann, wo die Hände aufgestellt werden.

(lam)