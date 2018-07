Palfrader beschert dem ORF (kein) Kaiser-Wetter

"Er ist eher egomanisch und hat an seiner narzisstischen Veranlagung durchaus Freude. Aber wir sind beide ein bissl eitel und konkurrieren auf einer freundschaftlichen Ebene." So höflich beschreibt Ex-Buhlschaft Miriam Fussenegger alias Nachwuchs-Wetterfee Sophie die Rolle ihres altgedienten Kollegen Otto Cerny-Hohenburg – ein dem Alkohol zugeneigter ZiB-Anchor-Dino, der nach langem Krankenstand in den Job zurückkehrt und von der machtgeilen Abteilungsleiterin Tilia Konstantin (Proschat Madani) eiskalt in die Wetterredaktion versetzt wird.

Jung-Wetterfee Miriam Fussenegger bandelt mit Kollege Lukas (Aaron Karl) an (Bild: ORF) Jung-Wetterfee Miriam Fussenegger bandelt mit Kollege Lukas (Aaron Karl) an (Bild: ORF)

Palfrader: "Er ist ein unsympathischer Arsch"

TV-Kaiser Robert Palfrader selbst findet für den "neuen Wetterfrosch" deutlichere Worte: "Er ist ein Egomane bis zum geht nicht mehr, ein rücksichtsloser, unemphatischer teilweise sexistischer Arsch." Einer, der für ein echtes Donnerwetter in der Ö3-Redaktion sorgt, wo die zehn 45-Minüter noch bis Anfang August gedreht werden.

Fussenegger: "Moderieren? Der blanke Horror!"

"Für diesen Job wäre ich total ungeeignet“, verrät Fussenegger im „Heute“-Talk. „Als Schauspielerin ist man durch die Rolle geschützt. Aber Reden halten oder moderieren – der Horror. Beim Gedanken daran krieg ich nervöse Ausbrüche.“ Nachvollziehbar, denn in der neuen ORF-Dramedy jagt tatsächlich der eine oder andere (zwischen-)menschliche Blizzard durch den Newsroom. Dunkle Wolken ziehen auf – und die patenten Shootingstars Sophie (Fussenegger) und Lukas (Aaron Karl) tun ihr Übriges dazu. Aber wann trägt die Mimin selbst Sonne im Herzen? "Wenn ich auch den Schatten in mir spüren und thematisieren darf!“ Regie führt Andreas Kopriva ("Vier Frauen und ein Todesfall").

Mehr zum Inhalt

Otto Cerny-Hohenburg (Robert Palfrader) ist ein verdienter ehemaliger Nachrichten-Anchor, der nach längerem Krankenstand aufgrund einer zu großen Nähe zu Hochprozentigem wieder in den Sendebetrieb aufgenommen werden soll. Nur leider gibt es keinen Platz. Außer beim Wetter – von dem Otto natürlich keine Ahnung hat. Muss er auch nicht haben, meint Otto. Aber Tilia Konstantin (Proschat Madani), die Abteilungsleiterin, ist da völlig anderer Meinung. Ihre Arbeit lässt sie sich sicher nicht von einem wie Otto ruinieren. Außerdem müsste sie dann auf Nachwuchskräfte wie Lukas Jaric (Aaron Karl) verzichten, der engagiert und gut ausgebildet ist. Und, wie Lukas erfährt, auch ein mysteriöses Erbe gemacht hat, durch das sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird – und das nicht nur, weil sich die fesche Jungmoderatorin Sophie (Miriam Fussenegger) deshalb plötzlich für ihn interessiert. Das lässt wiederum Conny Ulrich (Selina Graf) aufhorchen, die – zumindest beruflich – nur zu gerne den Platz von Sophie einnehmen möchte und ein handfestes Geheimnis mit Tilia verbindet. Tilia allerdings hat nicht nur dieses eine Geheimnis, sondern auch noch ein anderes, auf dessen Spur sich eine undurchsichtige Frau namens Pichler (Stefanie Dvorak) befindet. Sie hat es offenbar darauf abgesehen, Tilia zu erpressen, um deren Mann Karl (Harald Windisch) zu instrumentalisieren. Karl ist im Übrigen in der Politik tätig und nicht zuletzt der Bruder von Otto Cerny-Hohenburg.

Die neue Serie läuft 2019 im ORF, über eine zweite Staffel wird bereits gemunkelt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: